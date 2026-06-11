北京市の大型テーマパーク・北京歓楽谷（ハッピーバレー）の観覧車「大眼京」の営業開始が迫っている。この新たなランドマークは6月27日に営業をスタートする予定。この観覧車に乗れば、北京の街全体を一望することができる。観覧車「大眼京」は、高さ約99メートル、回転直径は90メートルに達し、街全体を見下ろすことができる北京一の高さとなる観覧車。見た目も美しい楕円形のゴンドラ46基は、同時に計460人が乗ることが可能で、