元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が、北朝鮮代表として出場したワールドカップでの“大事件”を振り返り、涙ながらに懺悔する場面があった。【映像】抜群スタイル CA時代の鄭大世の美人妻6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）が放送された。資産を売る当事者として登場した鄭大世は、2010年のW