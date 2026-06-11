天皇陛下は１１日、オランダとベルギーの公式訪問を前に、皇居・宮殿で記者会見に臨まれた。１０日に「立法府の総意」が取りまとめられた皇族数確保の議論について、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられた。議論の受け止めを問われた陛下は、皇室の活動が国際親善や地方訪問、被災地のお見舞いなど多岐にわたると説明された。「制度に関わる事項については言及を控えたい」とした上で、