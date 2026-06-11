【北京共同】中国外務省は11日、フィリピンのテオドロ国防相らに対し、中国本土や香港、マカオへの渡航を禁止する制裁を科すと発表した。「中国に関する誤った主張を繰り返し、両国関係を破壊した」と批判した。中国国内の組織や個人がテオドロ氏と取引したり、協力したりすることも禁じた。制裁は配偶者や子どもも対象とした。両国は南シナ海の領有権を巡り対立。中国はフィリピンと日本が海洋境界画定の交渉開始で合意した