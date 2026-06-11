11日午後11時22分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の住田町と一関市、宮城県の石巻市です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県住田町一関市□宮城県石巻市■震度1□