ボス・オープン 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：芝 結果：[島袋 将] 2 - 1 [ニック キリオス] 試合の詳細データはこちら≫ ボス・オープン第4日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、男子シングルス2回戦で、島袋 将とニック キリオスが対戦した。 第1セットはニック キリオスが6-4で先取。第2セットは島袋 将が7-6で奪い返すと、第3セ