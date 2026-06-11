◇交流戦ロッテ3―2中日（2026年6月11日ZOZOマリン）ロッテの西川史礁が中日先発・金丸夢斗との同学年対決で快音を響かせた。初回1死一塁で右中間を破る二塁打。金丸に対し「真っすぐは強いし、変化球もいい。（スイングが）大きくなりすぎないように」と話していた通り、変化球をコンパクトなスイングで捉え、先制点につなげた。自身は青山学院第で金丸は関大。ともに大学時代に日本代表に選ばれ、24年のドラフト1位