大和市１１日午後３時ごろ、大和市深見西６丁目の国道２４６号下鶴間トンネルで、軽ワゴン車や乗用車、バイクの計５台が絡む多重事故が起きた。大和署によると、軽ワゴン車が横浜市緑区に住むパートタイマーの女性（５３）のバイクに追突し、女性は骨盤などを折る重傷を負った。乗用車や別のバイクの男性計３人も病院に搬送されたが、いずれも軽傷だった。署は同日、軽ワゴン車を運転していた厚木市三田南２丁目、運送業の男（