ソフトバンクは１１日の阪神戦（みずほペイペイ）に３―２で競り勝った。試合後、小久保監督が「あそこが大きかった」と語ったのは６回だった。同点に追いつかれてなおも一死一、三塁の局面。阪神ベンチはここで一塁走者に代走・島田を起用して勝負に出た。２球目に島田がスタートを切ったものの、捕手・海野が好送球で盗塁を阻止。この回を最少失点で切り抜けたことが、７回の勝ち越しにつながった。指揮官は「（相手が）代