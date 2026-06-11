ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は６月１１日、２０２６年１月１日から６月７日までの世界の主要レースを対象とした「ロンジンワールドベストレースホースランキング」の第４回中間発表をした。レーティング１２０ポンド以上の２９頭が掲載されている。日本調教馬は６頭がランクインしているが、新たな馬の登場はなく、ポイントを加えた馬もいなかった。１２３ポンドで最上位はサウジＣを連覇したフォーエバーヤング（牡５歳