お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみ（37）が、11日放送のMBSラジオ『AマッソのMBSヤングタウン』で、第1子女児出産を発表した。【写真】「子っきゃみ、ば・く・た・ん」生まれたての赤ちゃんを抱え、写真に収まるAマッソ・むらきゃみむらきゃみは番組終盤のCM明けにメッセージで出産を発表。「子っきゃみ、ば・く・た・ん」と報告した。「先日、無事女の子を出産しました。おかげさまで母子ともに健康でございます」と伝えた。