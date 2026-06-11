◇交流戦楽天8―2巨人（2026年6月11日楽天モバイル強パーク）楽天先発の滝中瞭太が今季最長の8回を投げ、4安打6奪三振で2失点。自身3勝目を挙げ、塩川監督代行に初白星をプレゼントした。「ストライク先行でいけた。塩川さんが監督代行になって、早めに勝ちを届けたかったので良かった」初回は3者凡退の立ち上がり。その裏に4点の援護をもらうと、2回以降も安定感抜群の投球だった。8―0の7回に2死満塁から2者連続