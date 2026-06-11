◇交流戦DeNA0―3日本ハム（2026年6月11日エスコンF）DeNAは日本ハムの投手陣を打ち崩せず、散発3安打で零敗。今季初の5連敗を喫した。ドラフト1位・小田康一郎（青学大）は「7番・二塁」でプロ初スタメン出場したが、結果を残せなかった。3回の第1打席はスプリットにバットが空を切って3球三振。0―0の5回1死二、三塁ではフルカウントからチェンジアップに空振り三振を喫し「一番良くない形だった」と悔やんだ。2打