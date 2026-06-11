サッカー元日本代表GKの西川周作（39＝浦和）が11日、NHK「FIFAワールドカップみんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」（後7・30）に生出演し、日本代表の森保一監督（57）の知られざる一面について語った。18年に日本代表監督に就任。22年カタール大会でチームを決勝トーナメントに導き、日本サッカー史上初めて2大会連続でW杯の指揮を執る。西川は広島に在籍していた12〜13年、同クラブを率いていた森保監督の