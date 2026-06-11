s**t kingz s**t kingzが10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。【写真】s**t kingz、フォーマルなスーツ姿でグリーンカーペットに登場（全身）6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェ