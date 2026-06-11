◇交流戦日本ハム3-0ＤｅＮＡ（2026年6月11日エスコンＦ）日本ハムは11日、本拠地でDeNAに3―0で快勝。台湾出身の右腕・孫易磊（スン・イーレイ）が6回を2安打無失点、8奪三振の好投で来日初勝利を挙げ、チームは7連勝となった。新庄監督は、「何が素晴らしかったって、フォアボール1つでしょ。マウンドさばきというか。左バッターに対して凄く良いんで。良いピッチングをしてくればと思って」と目を細めた。来日2年目