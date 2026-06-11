天皇陛下は6月13日からのオランダ・ベルギー公式訪問の前に、11日午後4時から、皇居・宮殿「石橋の間」で記者会見に臨まれました。全5問と関連質問のうち、撮影が許された1問目から3問目までの記者会見前半の全文を紹介します。（表記は宮内庁公表のまま）問1】オランダ・ベルギーへのご訪問にあたり、抱負をお聞かせください。皇室と両国の王室の長年にわたる親交を踏まえ、これまでの両国での思い出や印象もあわせてお聞かせくだ