鈴木京香、黒島結菜出演のテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」最終回が１１日に放送された。冒頭、再び「善良な市民」（杉本哲太）から手紙が届き、４年前から食堂店員・広橋芳乃が行方不明になっている件を再捜査するよう要求してきた。可憐な被害者女性を演じていたのは大原優乃（２６）だった。トップグラドルとして躍進し、演技派の女優としても活躍している。ネットでも話題となり「行