俳優・実業家の三山凌輝（元BE:FIRST）が、元サッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）夫妻の馴れ初めエピソードに触れ、自身が主演する舞台と重ね合わせ「リアルすぎて…」と感銘を受ける場面があった。【映像】鄭大世の元CA美人妻・ソヒョンさん6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）が放送された。資産を売