第１代表に決まり、笑顔で胴上げされる東芝・大河原監督＝横浜スタジアム（木田亜紀彦写す）社会人野球の第９７回都市対抗大会西関東予選第６日は１１日、横浜スタジアムで第１代表決定戦が行われ、東芝が日産自動車を５−４で下し、２年連続４６度目の本大会出場を決めた。東芝は一回に斉藤の適時二塁打で先制し、以降も金井のソロなどで加点。４−２の六回には山田の適時打でリードを広げた。先発の松山が九回途中４失点に