ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第５戦マクール杯」の優勝戦が１１日、行われ、中村桃佳（３３＝香川）が逃げ切って１着。今年２回目、通算１２回目の優勝を飾った。今大会を象徴する圧勝劇だった。コンマ１４のトップスタートを決めて先マイすると２コースから差した松尾夏海、３コースから握った原田佑実を寄せつけることなく早々と独走態勢を決めた。今節は予選７走をすべて１着で駆け抜け予選トップ通過。そ