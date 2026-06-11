広島が１１日の西武戦（ベルーナ）に１―４で敗れ、今季４度目の同一カード３連敗を喫した。交流戦ではロッテ、ソフトバンクに続く３度目の同一カード３連敗。交流戦が１８試合制となった２０１５年以降では初のケースとなり、借金は今季最多の１３に膨らんだ。打線は西武先発・平良の前に苦しんだ。３回まで一人の走者も出せず、４回に名原の四球を足掛かりに二死満塁の好機をつくると、モンテロの打席で平良が暴投。三走が生