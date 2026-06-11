◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０ＤｅＮＡ（１１日・エスコンフィールド）日本ハムは孫易磊（スン・イーレイ）投手が６回２安打無失点、８奪三振の好投。今季初登板で、来日３年目での初勝利を挙げた。チームは２２年７月以来、新庄監督の指揮下では最長タイの７連勝。貯金は最多の５とした。チームは快勝も、この日はパ・リーグ全球団が勝利。交流戦上位をパ・リーグが占め、７連勝でも上位との差は縮まらな