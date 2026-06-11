◇交流戦広島1―4西武（2026年6月11日ベルーナD）広島は西武投手陣の前に打線がわずか1安打に抑えられた。0―0の4回、3四死球に暴投で無安打で1点を先制。5回1死でドラフト3位・勝田（近大）が西武先発・平良のグラブをはじく投手内野安打を放ったが、安打はこの1本のみ。7回以降は西武のリリーフ陣に無安打に封じられた。ノーヒットノーランを逃れる1本を放った勝田は「平良さんは真っすぐが強いので、ポイントを前