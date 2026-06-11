元プロボクサーで俳優そしてタレントのガッツ石松さん（76）が2日、肺炎のため都内の病院で亡くなったことが発表されました。これまでの活躍を秘蔵映像で振り返ります。日本プロボクシング協会などの公式サイトによると、ガッツさんは栃木県出身。1966年にプロデビューを果たしました。1970年6月と1973年9月に、世界ライト級タイトルに挑みますが敗退。その間、1972年1月に東洋ライト級タイトルを獲得しました。本名（鈴木有二）か