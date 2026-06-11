◇交流戦西武4―1広島（2026年6月11日ベルーナD）西武の2番打者・滝沢夏央が連続試合出塁を「31」に伸ばした。0―1の4回は先頭で四球を選び、小島の適時打で同点のホームイン。5回1死一塁でも左前打を放ってチャンスを広げた。「積極的に打ちにいって、追い込まれても見極めてファウルにできている。そこがいい結果につながっていると思う」と自己分析した。規定打席数にも到達し、打率はリーグ6位の・287。小技もう