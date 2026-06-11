◇交流戦西武4―1広島（2026年6月11日ベルーナD）交流戦特別イベントとして球団が招待した早大応援部の奏でる定番曲に乗って、明大出身のドラフト1位・小島大河捕手（23）が決勝打を含む3打数2安打2打点の活躍を見せた。明大時代には2季連続で優勝決定戦で敗れるなど、悔しい思い出の方が多い。ライバル校の応援に、小島は「（大学時代は）早大に結構やられたので、そういう思い出もよみがえってきた」としながらも「去