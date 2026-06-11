サッカー元日本代表監督のハンス・オフト氏（78）が、11日放送のNHK「FIFAワールドカップみんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」（後7・30）にVTR出演し、W杯北中米大会に出場する日本代表にオランダ代表攻略法を伝授した。オランダ生まれで、引退後は母国や日本で指導者に転身した。日本リーグのヤマハ（現磐田）やマツダ（現広島）を率いた後、92年からは日本代表監督に就任。日本に初のアジア杯優勝をもたらし