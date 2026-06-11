「なるべくがんばって……」俳優の有村架純が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)のトークイベントに登壇。デビュー当時から苦手なことを明かした。有村架純○金密輸に手を染めた2児の母役に有村架純が共感した部分とは――同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母、大学の研究者、妊婦というそれぞれに事