紫外線が気になる季節は、対策をしながら快適に過ごせる服選びをしたいところ。とはいえ、機能性アイテムは値段が高そう……。そんな人に注目してほしいのが【ワークマン】の「UV対策トップス」。今回は、なんと1,500円以下で手に入るアイテムをピックアップ。デザインや素材感、機能面に注目しながら、その魅力をレポートします。 日焼けと暑さを対策！ フェイスガード付きパーカー 【ワ