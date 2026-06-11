◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４―２ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）ヤクルトに３連勝したオリックス・岸田護監督は派手に喜ばなかった。この日はパの６球団が全勝。首位・西武との５ゲーム差は変わらなかった。「大変だと思います。負ければ置いていかれるというところでね…」と苦笑い。「どれだけ負けないことが大事な交流戦なのか。本当にそれを感じています」と続けた。交流戦ラストは１２日からの