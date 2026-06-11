◆第９７回都市対抗野球大会西関東地区２次予選第１代表決定トーナメント決定戦東芝５―４日産自動車（１１日・横浜スタジアム）１７年ぶり３０度目の本大会出場を狙う日産自動車が東芝に敗れ、第１代表での都市対抗野球大会（８月２６日開幕、東京ドーム）の出場を逃した。１２日の第２代表決定戦で三菱重工Ｅａｓｔと本大会出場をかけて戦う。試合終了後には同社の代表執行役社長兼ＣＥＯであるイヴァン・エスピノーサ氏（