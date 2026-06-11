◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４―２ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）オリックスが今季５度目の同一カード３連勝を決めた。同じ東京を本拠地とする巨人に３連敗したが、ヤクルトには３連勝。ともに無得点の５回１死満塁で９番・若月が均衡を破った。「里崎さんに感謝ですね…。ユーチューブで言っておられたので、その通りです」。相手先発はアンダースローの下川。対策としてヒントを得たのが、ロッテで