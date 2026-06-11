宮城県議会は10日、インターネット上の誹謗（ひぼう）中傷や偽情報の防止に向けた条例の骨子案をまとめた。同県は被害者からの申し出に基づき、知事がSNSなどの事業者に対し不適切投稿の削除を要請できる仕組みを盛り込んだ。 知事による削除要請を盛り込んだのは、2025年10月の宮城県知事選挙で、SNSでの誹謗中傷やデマが拡散されたことを受けてのことだ。人種や性的指向など差別を助長する言動なども人権侵害情報と規定