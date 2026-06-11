藤川監督にとっても厳しい戦いとなった（C）産経新聞社阪神は6月11日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に2−3と敗れ同一カード3連敗。昨年の日本シリーズ以来のマッチアップとなり内容が注目されたが、完敗となった。【動画】本塁クロスプレーで魅せた、野村の気迫のヘッスラ先制したのは阪神だった。4回二死から大山悠輔の7号ソロホームランで先制。しかし取られたらすぐ取り返すのがソフトバンクだった。4回裏、先頭の正