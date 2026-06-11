IFHA（国際競馬統括機関連盟）は11日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第4回中間発表を行った。1月1日から6月7日までの主要レースが対象でチェアマンズスプリントプライズ覇者カーインライジング（セン5＝香港）がレーティング130ポンドで単独首位をキープした。この中間、出走したメンバーでは昨年の凱旋門賞馬でアガカーン4世賞（旧イスパーン賞）を制したダリズ（牡4＝フランス）、チャンピオンズ＆