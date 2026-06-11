Mrs. GREEN APPLE主催の新しい音楽イベント“Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』”が10日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で開催。7組のアーティストが登場し、会場を盛り上げました。 『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンターテインメントショーとして2025年6月に誕生。2回目となる今年は開催規模を2日間へと拡大し、総勢13アーティストが集結する特別な音楽の祭典と