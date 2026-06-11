◇交流戦ロッテ3―2中日（2026年6月11日ZOZOマリン）初回1死二、三塁からソトの左前適時打で先制、ソトは3回2死三塁でも左前適時打を放つなど3安打2打点の活躍。先発の小島は5回1/3で7安打を許しながら失点は細川のソロによる1点と粘投。2―1の8回に4番手の鈴木がサノーに同点ソロを被弾したものの、延長10回2死一、三塁から佐藤の右前打で今季2度目のサヨナラ勝ち。2カードぶりのカード勝ち越しを決め、借金を再び1とした