東京五輪男子マラソン代表の服部勇馬（32＝トヨタ自動車）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻の中京テレビ・平山雅アナウンサー（35）との間に第2子となる次女が誕生したことを報告した。服部は「服部家へようこそ」と書き出し、次女を抱く平山アナとサングラスをかけた長女との家族4人ショットを投稿。「先日、次女が誕生しました。妻も子も元気に過ごしてくれており、一安心です。今後、より賑やかで楽しい時間を過ごし