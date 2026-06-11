◆カーリング日本選手権第５日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、ＳＣ軽井沢クが、札幌国際大を延長戦の末７―６で退けると、午後のフォルティウス戦でも再び延長にもつれ込んだが、８―７で勝ち切って無傷の６連勝を決めた。午前に行われた札幌国際大戦に勝って決勝トーナメント進出を決めて迎えた五輪代表チームとの対戦。第７エンド（Ｅ）までに４―７とリードされていたが、