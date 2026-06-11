指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE」が11日、フジテレビ系「STAR」に生出演し、新曲「お姫さまの作り方」と「モラトリアム」をスペシャルメドレーで披露した。地上波初披露となった「モラトリアム」は、20枚目シングル「劇薬中毒」のカップリング曲で、諸橋沙夏（29）がセンターを務める楽曲。爽やかなメロディーに乗せて歌う切ないないラブソングだ。「お姫さまの作り方」も同シングルのカップリング曲で、齋藤樹愛