巨人の松本剛外野手（３２）が１１日の楽天戦（楽天モバイル）に「２番・左翼」で先発出場。２試合連続となるマルチ安打を記録した。松本は７回先頭の打席で、相手先発・瀧中の直球を捉え、左中間への二塁打を放った。８回一死では、バットに当てた後にスイングを止めた打球が右翼線際に落ちてファウルゾーンへ転がり、右前打となった。１０日の試合に続くマルチ安打で、６月の月間打率は３割７分５厘まで上昇。パ・リーグ出