１１日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる「長征５号」。（文昌＝新華社配信／李汶駿）【新華社文昌6月11日】中国は11日午後3時半（日本時間同4時半）、通信技術試験衛星25号を搭載した運搬ロケット「長征5号」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１１日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる「長征５号」。（文昌＝新華社配信／李汶駿）