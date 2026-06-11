アメリカ・ボストン発のカジュアルライフスタイルブランド「フォーティーセブン（’47）」から、MLB球団の歴史や伝統をデザインに落とし込んだ新作Tシャツコレクションが登場しました。ヴィンテージ感あふれるグラフィックや加工技術を取り入れた特別なラインアップは、スポーツファンはもちろん、トレンド感のあるカジュアルコーデを楽しみたい女性にもおすすめ。長く愛用したくなるこだわりのコレ