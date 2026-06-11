「ロッテ３−２中日」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが延長戦を制しこのカード勝ち越し。交流戦の勝率５割以上が確定した。延長十回、２死一、三塁、打席には佐藤。初球ボールのあと、２球目の変化球を右前にはじき返すサヨナラ打を放った。２２年４月１日の西武戦（ゾゾ）以来４年ぶり３回目のサヨナラ打。ウォーターシャワーでずぶ濡れになりながら「めっちゃ気持ちいいです！」と笑顔が弾けた。打席に入る