◇全日本大学野球選手権準々決勝富士大2―3国学院大（2026年6月11日神宮）全日本大学野球選手権は11日、準々決勝4試合が行われ、富士大は2―3で国学院大に競り負けた。2回に4安打を集中させて2点を先取するも、5回に1点差に迫られると、8回に国学院大の石野の2ランで逆転された。1年生ながら全3試合にフル出場した梅村団捕手は先発した角田、救援の古堅、細野を懸命にリード。それでも「戦国東都」の覇者には一歩及ば