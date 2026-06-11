中国で唯一のゴマフアザラシの繁殖地である遼寧省盤錦市の遼河口では、日差しが心地よい夏になると、砂浜で気持ちよさそうに日向ぼっこしたり、頭を挙げて辺りを見回したりしているゴマフアザラシ十数頭を目にすることができ、とても愛らしい。人民網が伝えた。遼寧盤錦湿地保護協会の田継光（ティエン・ジーグアン）氏は、「今年は最も多い時で、1日に451頭のゴマフアザラシが砂浜に上がっていた。3年連続で過去最多を更新した」