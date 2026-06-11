老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、高年齢求職者給付金についての質問です。Q：70歳男性で厚生年金に入っている会社員。退職すると高年齢求職者給付金を一括で受け取れる？「70歳男性、厚生年金