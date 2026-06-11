楽天８−２巨人（交流戦＝１１日）――楽天が先発全員の１５安打で８点を挙げ、連敗を５で止めた。８回２失点の滝中が３勝目。巨人は田中将が２回５失点と崩れ、引き分けを挟んで連勝は６で止まった。◇ソフトバンク３−２阪神（交流戦＝１１日）――ソフトバンクが接戦を制し、今季３度目の５連勝。同点の七回に牧原大の適時打で勝ち越し、継投で逃げ切った。阪神は投打がかみ合わず、交流戦３度目の３連敗。◇西武４−１広