１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが２日、肺炎のため７６歳で亡くなったことを伝えた。同局の小木逸平アナウンサーは「日本ボクシング界レジェンドのあまりにも突然の訃報でした」と前置きして伝え、「幻の右」で世界を制したことを映像で振り返った。そして、その拳を突き上げた姿から「ガ